03:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "Бавария" недовольна на сто процентов игрой с ПСВ, но результат устраивает"

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:1) подчеркнул, что в целом команда отыграла неплохо. Немец дал понять: мюнхенцы намерены выйти в плей-офф с первого места.

– Мы хорошо начали, но потом после своего же углового пропустили гол, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – В общем и целом, с моей точки зрения, мы хорошо играли впереди, но в первом тайме были немного медленными. Футболисты ПСВ оборонялись очень глубоко. Мы многое испробовали, часто шли в свободные зоны. Мы не можем быть на сто процентов довольны своей игрой, но результат нас устраивает. Конечно, победа могла быть крупнее. Мы хотели победить, чтобы иметь шанс на победу в группе. Такой шанс у нас есть, поэтому сегодня был хороший день.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/11/stimmen-nach-dem-spiel-in-eindhoven

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