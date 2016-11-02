Томас Мюллер: "Бавария" не довольна на сто процентов игрой с ПСВ, но результат устраивает"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:1) подчеркнул, что в целом команда отыграла неплохо. Немец дал понять: мюнхенцы намерены выйти в плей-офф с первого места.

– Мы хорошо начали, но потом после своего же углового пропустили гол, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – В общем и целом, с моей точки зрения, мы хорошо играли впереди, но в первом тайме были немного медленными. Футболисты ПСВ оборонялись очень глубоко. Мы многое испробовали, часто шли в свободные зоны. Мы не можем быть на сто процентов довольны своей игрой, но результат нас устраивает. Конечно, победа могла быть крупнее. Мы хотели победить, чтобы иметь шанс на победу в группе. Такой шанс у нас есть, поэтому сегодня был хороший день.