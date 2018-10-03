Томас Мюллер: "Бавария" допустила слишком много потерь мяча"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после ничьей с "Аяксом"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда допускала слишком много ошибок. По его мнению, мюнхенцы должны оставаться позитивными.

- Мы очень хорошо начали матч, в первые 15 минут были очень динамичны, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Но затем мы дали "Аяксу" войти в игру, они нашли свой ритм. Все видели, что мы очень хотели победить, но в своей игре мы были зачастую слишком поспешны. Мы допустили слишком много потерь мяча. Так на чужой половине мы не должны играть. В целом мы показали хорошую самоотдачу и должны оставаться позитивными. В футболе всегда нужно смотреть вперед, даже если сегодня не все складывается как надо. Первые четверть часа мы играли хорошо, все остальное необходимо проанализировать.