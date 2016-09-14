00:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "Баварии" в матче против "Ростова" пришлось много играть флангами"

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Ростовом" (5:0) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда провела хороший матч. По словам Мюллера, команде Карло Анчелотти ожидаемо пришлось много играть через фланги.

– Конечно, мы рады показанному результату, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – К перерыву мы вели 2:0, это хорошо. "Ростов", как и ожидалось, выстроился оборонительно. Нам надо было много действовать флангами, что у нас хорошо получилось. Мы сыграли достаточно хорошо, серьезно, и я доволен.

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