Томас Мюллер: "Баварии" в матче против "Ростова" пришлось много играть флангами"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Ростовом" (5:0) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда провела хороший матч. По словам Мюллера, команде Карло Анчелотти ожидаемо пришлось много играть через фланги.

– Конечно, мы рады показанному результату, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – К перерыву мы вели 2:0, это хорошо. "Ростов", как и ожидалось, выстроился оборонительно. Нам надо было много действовать флангами, что у нас хорошо получилось. Мы сыграли достаточно хорошо, серьезно, и я доволен.