23:43 6 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "5:1? Ответный матч начинается со счета 0:0"

0
0
0
0

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" заявил, что команде нужно не расслабляться. В первой домашней встрече мюнхенцы одержали победу со счетом 5:1.

– Знаем, что в первом матче добились хорошего результата, но ответная встреча начинается для нас со счета 0:0, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – Знаем, что "Арсенал" снова попытается сделать все, что можно, но у нас очень опытная команда. Мы все хотим в четвертьфинал.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ