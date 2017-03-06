Томас Мюллер: "5:1? Ответный матч начинается со счета 0:0"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" заявил, что команде нужно не расслабляться. В первой домашней встрече мюнхенцы одержали победу со счетом 5:1.

– Знаем, что в первом матче добились хорошего результата, но ответная встреча начинается для нас со счета 0:0, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – Знаем, что "Арсенал" снова попытается сделать все, что можно, но у нас очень опытная команда. Мы все хотим в четвертьфинал.