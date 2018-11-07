Тома Менье: "В матче с "Ливерпулем" поймем, насколько "ПСЖ" масштабный проект"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье сдержанно отреагировал на ничью с "Наполи" (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, парижане имеют все шансы на выход в плей-офф.

– Я не вижу смысла расстраиваться, – цитирует AFP Менье. – В хороший день "Наполи" способен забить три мяча кому угодно. Мы же играли в свой футбол. Единственная проблема – растерялись в начале второго тайма. Мы слишком низко защищались, тогда как тренер просил играть выше.

Плюс нужно учитывать такие факторы, как забитый в наши ворота гол после офсайда, а также неназначенный пенальти за фол против Берната.

У нас неплохое положение перед последними турами. С "Ливерпулем" играем дома, а "Црвену Звезду" в первом матче обыграли со счетом 6:1. У нас нет причин ждать от нее сюрпризов. Нужно их побеждать. В матче с "Ливерпулем" поймем, насколько "ПСЖ" масштабный проект.