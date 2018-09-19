01:19 | Футбол — Лига чемпионов

Тома Менье - о поражении от "Ливерпуля": "Никакой катастрофы не произошло"

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Защитник "ПСЖ" Тома Менье после поражения от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что ничего катастрофического не произошло. 

- Во втором тайме мы оборонялись слишком глубоко, - приводит пресс-служба УЕФА слова Менье. - Делали то, что могли, старались воплотить в жизнь новый тактический план, и надо сказать, что все получалось не так уж плохо. Никакой катастрофы не произошло, наша судьба в наших собственных руках.

Ливерпуль - ПСЖ

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025057/index.html

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