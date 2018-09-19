Тома Менье - о поражении от "Ливерпуля": "Никакой катастрофы не произошло"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье после поражения от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что ничего катастрофического не произошло.

- Во втором тайме мы оборонялись слишком глубоко, - приводит пресс-служба УЕФА слова Менье. - Делали то, что могли, старались воплотить в жизнь новый тактический план, и надо сказать, что все получалось не так уж плохо. Никакой катастрофы не произошло, наша судьба в наших собственных руках.