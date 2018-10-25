13:10 | Футбол — Лига чемпионов

Тома Менье: "Это был "ПСЖ" с двумя лицами"

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Защитник "ПСЖ"  Тома Менье считает, что его команда не лучшим образом сыграла в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (2:2). Парижане ушли от поражения только в компенсированное время.

– Проблема в том, что мы играли только один тайм, – цитирует RMC Менье. – В первом тайме не хватало дисциплины, мы не следовали установкам. После перерыва сыграли очень хорошо. Это был "ПСЖ" с двумя лицами. "Наполи" очень хорошая команда. Некоторые из игроков "Наполи" могли бы играть в "ПСЖ". Но в Неаполь мы поедем за победой.

ПСЖ - Наполи

 

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