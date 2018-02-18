Том Хеннинг Эвребе: "Если бы я судил иначе, "Челси" в 2009-м вышел бы в финал"

Бывший норвежский судья Том Хеннинг Эвребе признался в том, что допустил серьезные ошибки в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной" в сезоне-2008/09. Встреча в Лондоне завершилась вничью (1:1, первый матч - 0:0), испанский клуб благодаря голу на выезде вышел в финал турнира, где обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Напомним, каталонцы забили решающий мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте - отличился Андрес Иньеста. До этого арбитр в нескольких эпизодах не назначил пенальти в ворота "Барселоны".

- Это был не самый лучший день для меня, - цитирует Marca Эвребе. - Но ошибиться может каждый судья, как и игрок, как и тренер. Но я не могу гордиться своей работой в тот день. Тогда я допустил несколько ошибок. У каждой из сторон будет свое мнение. Я горжусь, что у меня была долгая судейская карьера, как и тем, что был одним из лучших судей, как минимум, в своей стране.

Что до игры руками Это′О и Пике в той встрече, не думаю, что кому-то интересно мое мнение после того, как все закончилось. Если бы тогда использовали систему видеоповторов, сейчас мы не обсуждали бы этот матч.

Можно заявить, что если бы я решил иначе, возможно "Челси" бы вышел в финал. Но мы никогда не узнаем этого. Я принимал решения, но они были не самыми лучшими. Тяжело сказать, вылетела бы "Барселона" без такого судейства.

Отметим, что в сезоне-2017/18 "Челси" и "Барселона" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Лондоне 20 февраля, ответный - 14 марта.