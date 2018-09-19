Только один российский клуб не проигрывал на старте Лиги чемпионов

Российский клуб в седьмой раз начал групповой турнир Лиги чемпионов с крупного поражения. До "Локомотива" по два раза разгромы терпели "Спартак" и ЦСКА, по одному – "Зенит" и "Ростов". Единственным российским участником, не проигрывавшим в первой встрече с разностью в три и более гола, остается "Рубин". В 2009 году казанцы уступили киевскому "Динамо" (1:3), а в 2010-м – "Копенгагену" (0:1). (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные поражения российских клубов в первых матчах Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
Первый матч
|
Место
|
1993/94
|
Спартак
|
Монако (г) – 1:4
|
3-е
|
2006/07
|
Спартак
|
Бавария (г) – 0:4
|
3-е
|
2012/13
|
Зенит
|
Малага (г) – 0:3
|
3-е
|
2013/14
|
ЦСКА
|
Бавария (г) – 0:3
|
4-е
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Рома (г) – 1:5
|
4-е
|
2016/17
|
Ростов
|
Бавария (г) – 0:5
|
3-е
|
2018/19
|
Локомотив
|
Галатасарай (г) – 0:3
|
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