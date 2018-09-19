01:00 | Футбол — Лига чемпионов

Только один российский клуб не проигрывал на старте Лиги чемпионов

Обсудить
5

Российский клуб в седьмой раз начал групповой турнир Лиги чемпионов с крупного поражения. До "Локомотива" по два раза разгромы терпели "Спартак" и ЦСКА, по одному – "Зенит" и "Ростов". Единственным российским участником, не проигрывавшим в первой встрече с разностью в три и более гола, остается "Рубин". В 2009 году казанцы уступили киевскому "Динамо" (1:3), а в 2010-м – "Копенгагену" (0:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения российских клубов в первых матчах Лиги чемпионов

Сезон

Клуб

Первый матч

Место

1993/94

Спартак

Монако (г) – 1:4

3-е

2006/07

Спартак

Бавария (г) – 0:4

3-е

2012/13

Зенит

Малага (г) – 0:3

3-е

2013/14

ЦСКА

Бавария (г) – 0:3

4-е

2014/15

ЦСКА

Рома (г) – 1:5

4-е

2016/17

Ростов

Бавария (г) – 0:5

3-е

2018/19

Локомотив

Галатасарай (г) – 0:3

?
Галатасарай - Локомотив

 

Обсудить
5
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...