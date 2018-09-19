Только один российский клуб не проигрывал на старте Лиги чемпионов

Российский клуб в седьмой раз начал групповой турнир Лиги чемпионов с крупного поражения. До "Локомотива" по два раза разгромы терпели "Спартак" и ЦСКА, по одному – "Зенит" и "Ростов". Единственным российским участником, не проигрывавшим в первой встрече с разностью в три и более гола, остается "Рубин". В 2009 году казанцы уступили киевскому "Динамо" (1:3), а в 2010-м – "Копенгагену" (0:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения российских клубов в первых матчах Лиги чемпионов