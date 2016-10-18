Тимур Жамалетдинов: "Молодежка ЦСКА полностью переиграла "Монако"

Нападающий молодежной команды ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что армейцы одержали уверенную победу над "Монако" в матче Юношеской лиги УЕФА (4:1). Жамалетдинов отметился дублем.

- Получилось выиграть с комфортным преимуществом. Командочка у "Монако" неплохая попалась, - цитирует "Р-Спорт" Жамалетдинова. – Мы хорошо взаимодействовали и полностью переиграли их. В первом тайме после гола соперника они нас прижали к воротам, мы перетерпели, а во втором тренер дал верную установку прессинговать соперника на его половине поля, и у нас это получилось.

Я рад, что удалось забить два гола, причем оба были важными, но отмечу всю команду, она сыграла хорошо - что в обороне, что в атаке. Пару раз я еще мог сделать голевые передачи, да и сам третий оформить, но чуть-чуть не получилось.

Я рад, что удалось забить два гола, причем оба были важными, но отмечу всю команду, она сыграла хорошо - что в обороне, что в атаке. Пару раз я еще мог сделать голевые передачи, да и сам третий оформить, но чуть-чуть не получилось.