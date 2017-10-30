Тимур Жамалетдинов: "Два сезона в Юношеской лиге УЕФА дали мне мощный толчок"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов подчеркнул, что ему хотелось бы развить скорость работы с мячом. По словам форварда, который в минувшем сезоне выступал за молодежный состав армейцев, необходимо улучшать быстроту мышления на поле.

– Какие качества я бы хотел развить? Быстроту работы с мячом. Действовать порезче, побыстрее, продумывать решения на шаг вперед, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жамалетдинова. – Иной раз, делая выводы по играм, понимаю, что тут я должен был действовать побыстрее, тут почетче, тут ускориться, там приторомозить. Вот эту быстроту мышления хотелось бы повысить.

– Вы один из лучших бомбардиров в недолгой истории Юношеской лиги УЕФА. Насколько важен был этот турнир для вашего футбольного роста?

– Два сезона в Юношеской лиге дали мощный толчок. Если их сложить, то наколотил я там в районе 10-15 мячей. Если какие-то выводы и делать, то по последнему из двух розыгрышей, когда мы дошли до 1/4 финала, где проиграли той же самой "Бенфике". Удачно тот сезон сложился, и именно после него, кстати, меня позвали на зимние сборы в главную команду, после которых сказали, что я в ней остаюсь.

– Насколько сладостно чувство гола, забитого на высшем уровне?

– Оно совсем иное. Это взрослый футбол, небо и земля. Не сравнится с молодежным первенством или с Юношеской лигой. Тем более я молодой игрок, и забивать на таком уровне для меня особая радость.

Напомним, что матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель" - ЦСКА состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.