Тимур Жамалетдинов: "Думаю, многие мне завидовали после гола в ворота "Бенфики"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о том, что главный тренер Виктор Гончаренко за день до матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1) сообщил футболисту, что он выйдет на поле. 20-летний форвард вышел на замену и забил победный гол.

- За день до игры тренер сказал, что рассчитывает на меня в этом матче, чтобы я настраивался и готовился, так как обязательно выйду на поле, - цитирует пресс-служба УЕФА Жамалетдинова. - Так я и сделал. Был полный предыгровой цикл: тренировка, восстановление, тактическое занятие вечером, ну а на следующий день я вышел на поле.

- Каковы были эмоции от дебюта в Лиге чемпионов, выхода на поле в Лиссабоне на 67-й минуте?

- Эмоции, конечно, зашкаливали. Шикарный стадион, первый тур, много зрителей. Тем более играли в гостях. На тот момент счет был ничейный, так что хотелось в тот момент проявить себя как можно ярче, одержать победу.

Участие в Лиге чемпионов - мечта каждого футболиста в мире. Мне кажется, когда большинство игроков переходит в топ-клубы, у них на первом месте стоит именно участие в Лиге чемпионов. Возможность оставить яркий след.

- Какие эмоции испытали, когда после вашего удара мяч влетел в сетку?

- У меня никогда такого не было. На самом деле, в том моменте сначала подумал, что было "вне игры", но успел посмотреть на бокового. Увидел, что тот бежит к центру, то есть гол засчитан. Эмоции захлестывали. Какие-то мгновенья даже не верил, что это действительно произошло, а затем понял, что забил в первой же игре. Думаю, многие тогда мне завидовали.

После игры взял телефон в руки, и тот разрывался от сообщений - от родных, от близких, от друзей. Все поздравляли, хвалили, были очень рады.