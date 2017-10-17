Тимур Жамалетдинов: "Чувствую, что опытные игроки доверяют молодым"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" отметил, что он чувствует себя хорошо и готов к игре. По его словам, от атакующих игроков зависит то, как двигается мяч.

– Какое эмоциональное состояние перед игрой с "Базелем"?

– Чувствую себя хорошо. Готов к игре. Что касается всей команды, то подойдем к матчу в отличном состоянии. Будем играть на победу.

– Видели ли вы "Базель" в игре? Какое впечатление производит команда?

– Мы будем разбирать команду только сегодня вечером. Уверен, что наш тренер все покажет и расскажет.

– Нет ощущения, что ваши старшие партнеры не доверяют? Для нападающего вы мало действуете с мячом, хотя перемещаетесь довольно много.

- От меня и зависит, что нужно движение впереди, стоит лучше открываться. А итоговое решение, отдать мне пас или нет, принимает футболист с мячом. Вопрос сложный. Лично я чувствую, что молодым доверяют. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.