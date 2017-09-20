Тимур Жамалетдинов: "Безусловно, очень рад голу в Лиге чемпионов, но надо двигаться дальше"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов в интервью "Известиям" признался, что его жизнь не изменилась после победного гола в ворота "Бенфики" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Также он признался, что хочет быть похожим на нападающих "Манчестер Юнайтед".

– Вы забили победный гол ЦСКА в игре с "Бенфикой". В вашей жизни после этого что-то изменилось?

– Я бы не сказал, что произошли какие-то серьезные изменения. Наверное, только в интернете моя фамилия засветилась. А так – ничего особенного, уже на следующий день мы начали готовиться к "Ростову", и все мысли были только об этом. Конечно, это очень приятное и необычное событие – забить гол в Лиге чемпионов. Я, безусловно, этому очень рад, но надо двигаться дальше.

– Немного остается и до матча с "Манчестер Юнайтед" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Мечтаете выйти на поле в этой игре?

– Конечно, хочется с ними сыграть. "Манчестер" – великий клуб с богатейшей историей и массой звезд в составе. Надеюсь, у меня получится выйти на поле в такой значимой встрече. Но, естественно, решение о том, кто будет играть, – за нашим тренером.

– В составе "Манчестера" несколько разноплановых форвардов: Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Златан Ибрагимович, Маркус Рэшфорд​. Равняетесь на кого-то из них?

– Все, кого вы назвали, – игроки очень высокого уровня, и я бы не был против когда-нибудь стать похожим на кого-то из них.