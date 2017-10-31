Тимур Жамалетдинов: "Акинфеев - лидер, Васин - надежность, Головин - лучший"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов в интервью пресс-службе УЕФА дал краткие характеристики партнерам по команде в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля".

- Игорь Акинфеев - лидер. Мариу Фернандес - работяга. Виктор Васин - надежность. Алан Дзагоев - неотъемлемая часть команды. Александр Головин - лучший игрок команды. Витинью - удар. Тимур Жамалетдинов - подающий надежды, - сказал Жамалетдинов.

Матч "Базель" - ЦСКА начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.