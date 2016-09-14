Тимофей Калачев: "Пока "Ростов" не пропустил, "Бавария" нервничала"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев подчеркнул, что команда не смогла продемонстрировать свою игу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (0:5). Хавбек уверен, что соперник нервничал до первого забитого мяча.

- Мы сегодня не сыграли в свой футбол, - приводит официальный сайт УЕФА слова Калачева. - Пока не пропустили, "Бавария" нервничала, ничего не могла сделать, поэтому нам было легче. Потом мы побежали забивать, а немцы этого и ждали.