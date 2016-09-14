09:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Тимофей Калачев: "Пока "Ростов" не пропустил, "Бавария" нервничала"

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев подчеркнул, что команда не смогла продемонстрировать свою игу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (0:5). Хавбек уверен, что соперник нервничал до первого забитого мяча.

- Мы сегодня не сыграли в свой футбол, - приводит официальный сайт УЕФА слова Калачева. - Пока не пропустили, "Бавария" нервничала, ничего не могла сделать, поэтому нам было легче. Потом мы побежали забивать, а немцы этого и ждали.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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чужойсредисвоих

когда обежали и куда?...не заметил..

10:00

баламошка

А после матча вообще в депрессию впала.

09:20

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