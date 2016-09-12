Тимофей Калачев: "Огромнейший успех, если "Ростов" не проиграет "Баварии"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" подчеркнул, что выступление в самом престижном клубном европейском турнире является вершиной его карьеры.

Хавбек отметил, что любой результат, кроме поражения, в этой встрече будет огромным успехом.

- Если мы не проиграем "Баварии", это будет огромнейшим успехом, - сказал Калачев в интервью передаче "8-16" на телеканале "Наш футбол". - "Ростов" приложит для этого все силы. Мюнхенцы - машина. Они сминают все команды. Даже страшно смотреть за тем, как это происходит.

Лига чемпионов - вершина карьеры? Если говорить о клубной карьере - однозначно. Были игры за сборную с великими командами и мегафутболистами, но это другое.