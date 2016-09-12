22:18 12 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Тимофей Калачев: "Огромнейший успех, если "Ростов" не проиграет "Баварии"

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" подчеркнул, что выступление в самом престижном клубном европейском турнире является вершиной его карьеры.

Хавбек отметил, что любой результат, кроме поражения, в этой встрече будет огромным успехом.

- Если мы не проиграем "Баварии", это будет огромнейшим успехом, - сказал Калачев в интервью передаче "8-16" на телеканале "Наш футбол". - "Ростов" приложит для этого все силы. Мюнхенцы - машина. Они сминают все команды. Даже страшно смотреть за тем, как это происходит.

Лига чемпионов - вершина карьеры? Если говорить о клубной карьере - однозначно. Были игры за сборную с великими командами и мегафутболистами, но это другое.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Андрей Палыч 1979

Только игра покажет.Любая команда может проиграть Баварии.Вопрос только как?

23:29 12 сентября

spetrov

А если вдруг проиграют (вдруг!), это будет истинный уровень "Ростова" или не истинный?

23:17 12 сентября

Андрей Палыч 1979

Начинается всё снова,страшно смотреть,машина,космос и т.д.!!!Завязывай давай с таким настроем!Хватит уже в раздевалках проигрывать матчи!Играйте с душой и сердцем в футбол,а мы будем за вас болеть.И если вы проиграете,но будете играть и биться,то никто вас не упрекнёт.Удачи вам завтра.Играйте на благо российского футбола.

23:03 12 сентября

Лжерабинерович 3

Тимоха, ты это брось своё если! Никаких если, только вперёд!

22:37 12 сентября

Felix BARSA

Молодец КАЛАЧИК,ждем твои супернавесы на Азмуна и ко,смотришь и Баварии забьем...

22:32 12 сентября

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