Тимофей Калачев: "Огромнейший успех, если "Ростов" не проиграет "Баварии"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" подчеркнул, что выступление в самом престижном клубном европейском турнире является вершиной его карьеры.
Хавбек отметил, что любой результат, кроме поражения, в этой встрече будет огромным успехом.
- Если мы не проиграем "Баварии", это будет огромнейшим успехом, - сказал Калачев в интервью передаче "8-16" на телеканале "Наш футбол". - "Ростов" приложит для этого все силы. Мюнхенцы - машина. Они сминают все команды. Даже страшно смотреть за тем, как это происходит.
Лига чемпионов - вершина карьеры? Если говорить о клубной карьере - однозначно. Были игры за сборную с великими командами и мегафутболистами, но это другое.
Андрей Палыч 1979
Только игра покажет.Любая команда может проиграть Баварии.Вопрос только как?
23:29 12 сентября
spetrov
А если вдруг проиграют (вдруг!), это будет истинный уровень "Ростова" или не истинный?
23:17 12 сентября
Андрей Палыч 1979
Начинается всё снова,страшно смотреть,машина,космос и т.д.!!!Завязывай давай с таким настроем!Хватит уже в раздевалках проигрывать матчи!Играйте с душой и сердцем в футбол,а мы будем за вас болеть.И если вы проиграете,но будете играть и биться,то никто вас не упрекнёт.Удачи вам завтра.Играйте на благо российского футбола.
23:03 12 сентября
Лжерабинерович 3
Тимоха, ты это брось своё если! Никаких если, только вперёд!
22:37 12 сентября
Felix BARSA
Молодец КАЛАЧИК,ждем твои супернавесы на Азмуна и ко,смотришь и Баварии забьем...
22:32 12 сентября