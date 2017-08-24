Тимофей Калачев: "Испытал эйфорию, когда "Ростов" вышел в групповой этап Лиги чемпионов"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев отметил, что в Лиге чемпионов не было легких соперников. Он также добавил, что все в команде гордятся тем, каких результатов удалось добиться.

Напомним, в сезоне-2015/16 "Ростов" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и вышел в Лигу чемпионов. На групповом этапе команда одержала одну победу и заняла третье место в группе D. В 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2).

- Против кого было сложнее всего играть в еврокубковых матчах?



– В Лиге чемпионов – против всех, – приводит пресс-служба "Ростова" слова Калачева. – Но отметил бы Рибери, Косту и молодых ребят из "Аякса". В чемпионате России все намного проще.



- Что испытали, когда "Ростов" вышел в групповой этап Лиги чемпионов?



– Эйфорию. Для любого футболиста играть в таком турнире – особое чувство. Команда и болельщики были счастливы, что мы смогли добиться такого результата.

- Гордитесь, что являетесь частью команды, которую полюбила вся страна?



– Конечно, у любого из нас есть чувство гордости. Счастлив, что у нас получилось добиться таких результатов.