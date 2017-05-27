Тибо Куртуа: "Нападающие боятся Буффона"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа высоко оценил голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. По его словам, итальянца боятся нападающие соперников.

- Буффон – это другая категория вратарей, - приводит Football Italia слова Куртуа. – Он – лидер, у него много опыта, поэтому нападающие боятся его. Все большие вратари имеют такие качества. Итальянец отлично играет в свои 39 лет. Надеюсь играть в его возрасте на таком же высоком уровне, хотя он и старше меня на 14 лет.

Я надеюсь, мне удастся избежать травм. Мне нравится футбол, тренировки. Надеюсь, что через 10 - 15 лет мне удастся ощущать те же самые эмоции, что и сейчас.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.