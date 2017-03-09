Тиагу Силва: "ПСЖ" хорошо сыграл с "Барселоной", но нам не хватило индивидуальности"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) заявил, что гордится своей командой. По его мнению, парижанам не хватило лишь индивидуальности, чтобы выйти в четвертьфинал.

- Как капитан, я очень горжусь своими партнерами по команде, - цитирует L'Equipe Силву. - Сегодня, к сожалению, ничего не получилось у нас. Нам не удалось реализовать то, что мы готовили, а "Барселона" воплотила многое из задуманного в жизнь. Это не проблема доверия или мастерства, мы показали очень хорошую игру, но в такой атмосфере нам не хватило индивидуальности. Мы были не в состоянии противостоять каталонцам в решающий момент. Мы пытались сохранить счет, а в таких случаях порой возникают трудности.

К сожалению, это больно. Но великими игроками являются те, которые быстро преодолевают трудности. Этот матч станет уроком для нас. Понимаю, как трудно сейчас нашим болельщикам, которые были на "Камп Ноу", но сейчас нужно продолжать работать. Это трудный момент, но нужно смотреть в будущее.