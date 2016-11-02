Тиагу Силва: "Получил сильный удар по голове, но сейчас чувствую себя лучше"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва в своем Instagram сообщил, что с ним все в порядке. 32-летний бразилец был заменен в перерыве вчерашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (2:1) после столкновения с вратарем Альфонсом Ареола.

- Друзья, я в порядке, слава Богу! - написал Силва. - Я получил сильный удар по голове, но сейчас чувствую себя лучше. Правда, я ничего не помню... шучу. Спасибо за вашу заботу и сообщения. Очень рад, что "ПСЖ" вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Вперед Париж!