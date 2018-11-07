Тиагу Силва: "Этот судья опять ошибся против "ПСЖ"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва посетовал на плохое судейство в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1). Неаполитанцы забили с пенальти, который был назначен за фол бразильца, совершившего ошибку.

– Самим матчем мы не разочарованы, потому что играли хорошо, – цитирует AFP Силву. – Во втором тайме "Наполи" давил, а потом я совершил индивидуальную ошибку. Это техническая ошибка. Я опоздал. Эта ошибка дорого нам стоила.

Что касается судейства, то хотел бы обратить внимание на судью Кюйперса. В матче с "Челси" раньше он удалил у нас Ибрагимовича. Сейчас снова ошибся против нас, не дав пенальти. Это всегда так. Нужно забыть о судье. Думаем о себе и играем дальше.

Эта ничья – не коне всему. Все четыре команды имеют шансы на выход в плей-офф. Нужно играть на победу в оставшихся матчах. Все в наших руках, все зависит от нас.