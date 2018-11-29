Тиагу Силва: "Еще не все закончено для "ПСЖ"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва выразил радость по поводу победы над "Ливерпулем" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бразилец признал, что игра получилась очень тяжелой.

– Если честно, мы устали, – цитирует RMC Силву. – Но самое главное, что мы играли как единая команда. Фантастическая атмосфера. Это особый день. Если бы не победили, наше положение стало бы тяжелым. Рады не только победе, то и тому, как именно играли. Мы показали, на что способны.

Но еще не все закончено. Необходимо победить в Белграде, что непросто. Нужно провести идеальный матч, чтобы выйти в плей-офф.