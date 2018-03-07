Тиагу Мотта: "Реал" играл лучше"

Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта считает, что его команда справедливо проиграла "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече парижане уступили со счетом 1:3, во второй – 1:2.

– У нас не получилось, – цитирует L’Equipe Мотту. – "Реал" заслужил выход дальше, а мы должны собраться с мыслями. Это сложно. Мы думали, что можем победить, но соперник нас превзошел. "Реал" играл лучше. Мне грустно, грустно всей команде. Сейчас сложно сказать, почему так произошло. Но в этом поражении виноваты мы все.