Тиагу Мотта: "ПСЖ" знает слабые места "Арсенала"

Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Арсенала" отметил, что его команда знает, как действовать против соперника. Встреча состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Прежде всего "ПСЖ" нужно хорошо играть, - цитирует пресс-служба клуба Мотту. - Мы знаем, что будем играть с очень хорошей командой с качественными игроками. Мы показали в первом матче, что можем играть в хороший футбол. Однако в среду будет другой матч, вдали от дома, но мы знаем слабые места "Арсенала", поэтому нужно попытаться использовать их. "ПСЖ" знает, что стоит делать, и то, что нельзя допускать, чтобы выиграть матч.