Тиагу Мотта пропустит матч против "Реала"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сказал, что полузащитник Тиагу Мотта не сможет выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". По словам испанского специалиста, он еще не определился с составом на игру, которая состоится 14 февраля в Мадриде.

- Тиагу Мотта - очень важный игрок, - цитирует L’Équipe Эмери. - Он провел несколько минут против "Сошо" в Кубке Франции, но для матча с "Реалом" пока слишком рано, учитывая ту интенсивность, которая будет на поле. Он готовится, ищет игровой ритм. Впереди еще будут мачти, в которых он нам понадобится.

Напомним, в этом сезоне Мотта принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забив 1 мяч.