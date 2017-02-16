02:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Тиагу Алькантара: "В первом тайме все понимали, что надо забивать еще"

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Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара после победы над "Арсеналом" (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что третий гол помог раскрепоститься. По его словам, это помогло забить еще.

Мы, естественно, очень довольны. После ничьей 1:1 в первом тайме все понимали, что надо забивать еще. Когда счет стал 3:1, мы наконец раскрепостились, – цитирует Алькантару официальный сайт УЕФА. – В результате смогли забить еще два мяча, которые будут иметь определяющее значение в ответной игре в Лондоне

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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