Тиагу Алькантара: "В первом тайме все понимали, что надо забивать еще"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара после победы над "Арсеналом" (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что третий гол помог раскрепоститься. По его словам, это помогло забить еще.

– Мы, естественно, очень довольны. После ничьей 1:1 в первом тайме все понимали, что надо забивать еще. Когда счет стал 3:1, мы наконец раскрепостились, – цитирует Алькантару официальный сайт УЕФА. – В результате смогли забить еще два мяча, которые будут иметь определяющее значение в ответной игре в Лондоне