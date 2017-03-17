23:47 17 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Тиагу Алькантара: "Не важно, что первый матч против "Реала" пройдет в Мюнхене"

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Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. В соперники мюнхенцам достался "Реал".

– Мы сыграем против действующего обладателя титула, против одной из лучших команд Европы, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Алькантары. – Это определенно будут два очень интересных матча. И мы с радостью ждем их. Четвертьфинал Лиги чемпионов это всегда нечто особенное. То, что мы сначала играем дома, не имеет значения. Мы должны хорошо подготовиться.

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