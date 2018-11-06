Тьерри Анри: "Все для "Монако" сложится нормально, за две недели нельзя все сделать"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри​ перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге" отметил, что победа в предстоящей игре поможет команде вернуться в колею.

– Все сложится нормально, за две недели нельзя все сделать, – цитирует пресс-служба клуба Анри. – Некоторые вещи были сделаны в последнее время и они сработали в матче с "Брюгге". Сложно принять поражение против "Реймса", так как мы ничего не показали. Это сложно понять, потому что были улучшения перед матчем с Реймсом.

Мы работаем над многим, стараемся менять некоторые вещи, когда игроки возвращаются после травм, мы пытаемся найти схему которая работает. Матч Лиги чемпионов – положительный момент, так как он позволяет не думать о плохом. Он может помочь нам войти в колею, если мы победим.

Чтобы снова обрести уверенность в себе победа очень важна. Она позволяет иначе работать, когда ты победил, то уверенности в себе больше.