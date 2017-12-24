Тьерри Анри: "Смешно говорить об отставке Зидана"

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри высказался в поддержку главного тренера "Реала" Зинедина Зидана после того, как мадридцы на своем поле потерпели разгромное поражение от сине-гранатовых (0:3). Французский экс-форвард считает, что первый тайм "королевский клуб" провел на хорошем уровне.

- Люблю вспоминать приход Зидана в "Реал", - цитирует Sky Sports Анри. - Тогда он смог сделать то, что пытался Бенитес - встроил в игру Каземиру. Фанаты дали ему сделать это. По началу команда Зидана играла не так, как того ждали болельщики, но побеждала. Из-за этого люди говорили, что он хороший тактик. Потом Зизу понял, что в полузащите нужен пятый игрок - четырех не хватало. В последнем класико 45 минут "Реал" играл на хорошем уровне.

Тренер может составить план на игру, но команда должна выйти на поле и выполнить его. Я всегда повторял - тренер настолько хорош, насколько хорошо игроки выполняют его план на игру. Я не стараюсь найти оправдание Зидану, но он проделал в клубе колоссальную работу. Когда не выигрываешь, в тебе начинают сомневаться. Но вечно выигрывать невозможно.

"Реал" Зидана принес любителям футбола много удовольствия. Это говорю я, бывший игрок "Барселоны". Он был первым тренером, дважды подряд выигравшим Лигу чемпионов. Всего несколько месяцев назад все восхищались им после побед над "Барселоной" в Суперкубке (3:1 - на выезде, 2:0 - дома). И восхищались не результатом, а тем, как команда играла.

После всего, что Зидан сделал для "Реала", смешно говорить о его возможной отставке. Почему ему нельзя взять небольшую передышку в череде побед? Если результата нет, возникают вопросы. Но он проделал в "Реале" огромную работу.

Судейство в класико. Чем недоволен "Реал"? // Такого бы Месси - да в Нижнем на ЧМ-2018!

Когда "аргентум" дороже золота. Нокдаун и нокаут от Месси