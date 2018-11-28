Тьерри Анри: "Шансы пробиться в Лигу Европы у "Монако" еще остаются"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что у команды есть шанс попасть в Лигу Европы. На данный момент монегаски занимают последнее место в своей группе.

– Шансы пробиться в Лигу Европы еще остаются, даже если они невелики, – цитирует пресс-служба клуба Анри. – Нам будет непросто. Дальше, в кратчайшие сроки, нам предстоят матчи с “Монпелье” и “Амьеном”. На матч с “Атлетико” мы вызвали в состав много игроков молодежного состава, некоторые из них начнут матч с первых минут, и я точно знаю, что они приложат все усилия, чтобы быть на высоте. Каждый кто приезжает сюда сталкивается с одной из самых сильных команд, которую тренирует один из самых сильных тренеров в мире. Мы тут, чтобы навязать борьбу. Мы знаем как нам бороться.