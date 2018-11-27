Тьерри Анри: "Прошу молодых игроков получить удовольствие от Лиги чемпионов"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико". Монегски сохраняют теоретические шансы на попадание в Лигу Европы с третьего места, однако не все зависит от них.

- Всегда есть возможность, пусть минимальная, на Лигу Европы, - цитирует официальный сайт "Монако" Анри. - В матче с "Атлетико" сыграет много молодых футболистов, и я знаю, они выложатся. У них нет страха, нет опасений. Сложно играть против одной из лучших команд с одним из лучших тренеров мира. Но мы постараемся навязать им борьбу.

Я прошу молодых игроков получить удовольствие от игры. Лига чемпионов - особенный турнир. Это не сон, это реальность.