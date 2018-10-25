Тьерри Анри: "Монако" забил после прекрасного паса Головина"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после ничьей с "Брюгге" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что даже одно очко в матчах такого уровня набрать сложно.

- Эта ничья на вкус как ничья, - цитирует пресс-служба клуба Анри. - Мусса Силла забил прекасный мяч после прекарсного паса Головина. Мы подготовились к этой встрече в соответствии со спецификой игроков "Брюгге". Доволен своими игроками. Это положительный результат, особенно с учетом второго тайма. В Брюгге никогда не бывает легко набирать очки.

Мы не переживаем. Даже одно очко в Лиге чемпионов - хорошо. Здесь никогда не бывает легко.