03:09 | Футбол — Лига чемпионов

Тьерри Анри: "Монако" забил после прекрасного паса Головина"

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Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после ничьей с "Брюгге" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что даже одно очко в матчах такого уровня набрать сложно. 

- Эта ничья на вкус как ничья, - цитирует пресс-служба клуба Анри. - Мусса Силла забил прекасный мяч после прекарсного паса Головина. Мы подготовились к этой встрече в соответствии со спецификой игроков "Брюгге". Доволен своими игроками. Это положительный результат, особенно с учетом второго тайма. В Брюгге никогда не бывает легко набирать очки.

Мы не переживаем. Даже одно очко в Лиге чемпионов - хорошо. Здесь никогда не бывает легко.

Брюгге - Монако
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