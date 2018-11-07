Тьерри Анри: "Как только "Монако" пропустил гол, сразу бросил играть. Меня это беспокоит"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге" (0:4) отметил, что расстроен тем, как команда реагировала на пропущенные мячи.

- Мы потеряли очередного игрока - Глик получил травму. Нам не привыкать, ведь у нас в составе уже было 10 или 11 травмированных футболистов, - приводит пресс-служба УЕФА слова Анри. - Массенго, вышедший на замену, провел хороший матч.



Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы. Начало матча было хорошим в исполнении "Монако", но, как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит.