Темуе Бакайоко: "Впервые сыграть в Лиге чемпионов было чем-то особым"

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко рассказал про дебют в Лиге чемпионов в октябре 2014 года. Тогда он вышел на замену в гостевом матче "Монако" с "Зенитом" (0:0).

– Впервые сыграть в Лиге чемпионов было чем-то особым. Там полно топ-игроков, – цитирует Бакайоко официальный сайт "Челси". – Это топ-турнир в Европе и в мире. Я помню, что в России было очень холодно! Но слушать гимн Лиги чемпионов в начале матча и затем выйти и дебютировать было очень важно для меня. Мечта осуществилась. У меня хорошие воспоминания об этом.

Игра была динамичной. Необходимо быть по-настоящему более агрессивным, более сконцентрированным, потому что все сводится к мелочам. Я постарался сделать это. Я играл в стартовом составе в двух заключительных матчах группы, которые мы выиграли и вышли в плей-офф, и мы потом бы добрались до четвертьфинала. Это было здорово.