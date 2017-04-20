10:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Темуе Бакайоко: "У "Монако" нет предпочтений по сопернику в полуфинале Лиги чемпионов"

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Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко после ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1) отметил, что команда заслуженно вышла в 1/2 финала. Хавбек подчеркнул, что клуб переживает очень хороший период.

– Если брать оба противостояния, то мы абсолютно заслуженно вышли в полуфинал, – цитирует пресс-служба УЕФА Бакайоко. – Все в "Монако" очень довольны, поскольку "Боруссия" – хорошая команда, которую не каждый обыгрывает в двух матчах. Теперь нам необходимо продолжать идти по этому пути. То, что сейчас происходит, – фантастика для клуба и молодых футболистов нашей команды!

Следующий соперник? Предпочтений нет. Очевидно, что три других клуба крайне сильны.

"СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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