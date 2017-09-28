Темуе Бакайоко: "Отличный матч, "синяя" семья!"

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (2:1) отметил отличную игру своей команды. Также он поздравил нападающего Миши Батшуайи с победным голом, забитым на 94-й минуте.

"Отличный матч, "синяя" семья! Получили 3 очка. Поздравляю Батшуайи!" - написал Бакайоно на своей странице в Твиттере.