Темуе Бакайоко: "Монако" совершал многовато ошибок"

Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко выразил сожаление по поводу вылета команды из Лиги чемпионов, где на стадии полуфинала монегаски проиграли "Ювентусу" (0:2 и 1:2). При этом он остался доволен в целом игрой команды.

– Конечно, есть сожаление, – цитирует Le Figaro Бакайоко. – Потому что всегда обидно проигрывать два матча в полуфинале. Соперник все же был лучше нас. Мы допускали многовато ошибок, а "Ювентус" обладает очень опытными игроками. Но в целом мы довольны своей работой. Теперь главное – чемпионат Франции.

Трансляция матча "Ювентус" - "Монако"