01:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Темуе Бакайоко: "Было очень трудно, но "Монако" силен духом"

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Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что команда проявила характер в нужный момент. Хавбек стал автором третьего гола французской команды, который позволил ей выйти в четвертьфинал.

- Это что-то невероятное, - приводит L'Equipe слова Бакайоко. - Я думаю, мы заслужили пройти дальше с учетом двух игр. Было очень трудно, но мы были сильны духом и смогли дома забить мячи, которые были нужны как воздух. Теперь мы надеемся пройти еще дальше и не должны бояться соперников по четвертьфиналу. Для этого трудились не только игроки, но и все сотрудники клуба. А болельщики были нашим 12-м игроком сегодня.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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