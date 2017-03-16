Темуе Бакайоко: "Было очень трудно, но "Монако" силен духом"

Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что команда проявила характер в нужный момент. Хавбек стал автором третьего гола французской команды, который позволил ей выйти в четвертьфинал.

- Это что-то невероятное, - приводит L'Equipe слова Бакайоко. - Я думаю, мы заслужили пройти дальше с учетом двух игр. Было очень трудно, но мы были сильны духом и смогли дома забить мячи, которые были нужны как воздух. Теперь мы надеемся пройти еще дальше и не должны бояться соперников по четвертьфиналу. Для этого трудились не только игроки, но и все сотрудники клуба. А болельщики были нашим 12-м игроком сегодня.