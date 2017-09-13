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20:46 | Футбол — Лига чемпионов

Таварес - в стартовом составе "Марибора" на матч со "Спартаком"


Стал известен состав "Марибора" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В стартовом составе команды появится форвард Маркос Таварес, лучший бомбардир "Марибора" в отборочном турнире.

Полностью заявка словенского клуба выглядит следующим образом: Ханданович, Шулер, Врховец, Ахмеди, Каба, Таварес, Байде, Милец, Рачевич, Вилер, Бохар; запасные - Обрадович, Пихлер, Хотич, Дервишевич, Мешанович, Палчич, Крамарич.

Матч "Марибор" - "Спартак" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

результаты опроса
16220 чел.
Как закончится матч Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак"?
Победой "Марибора" с пропущенными голами
9.8%
Сухой победой "Марибора"
10.4%
Результативной ничьей
11.2%
Нулевой ничьей
3.7%
Победой "Спартака" с пропущенными голами
34.8%
Сухой победой "Спартака"
30.0%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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