Таварес - в стартовом составе "Марибора" на матч со "Спартаком"

Стал известен состав "Марибора" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В стартовом составе команды появится форвард Маркос Таварес, лучший бомбардир "Марибора" в отборочном турнире.

Полностью заявка словенского клуба выглядит следующим образом: Ханданович, Шулер, Врховец, Ахмеди, Каба, Таварес, Байде, Милец, Рачевич, Вилер, Бохар; запасные - Обрадович, Пихлер, Хотич, Дервишевич, Мешанович, Палчич, Крамарич.

Матч "Марибор" - "Спартак" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.