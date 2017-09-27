Тарас Степаненко: "Шахтер" уже привык, что в Лиге чемпионов судят в пользу грандов"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов проти "Манчестер Сити" (0:2) отметил, что арбитр не должен был назначать пенальти в ворота его команды и не поставил 11-метровый в ворота "горожан". По его словам, "горняки" уже привыкли, что в еврокубках судят в пользу грандов.

- Старались играть компактно, не давали разыгрывать в середине поля, выводить мяч на фланги, - приводит "Террикон" слова Степаненко. - В принципе, это хорошо получалось в первом тайме. Во втором пропустили быстрый мяч и нам уже было тяжело. Нам надо было раскрываться, рисковать и у соперника появилось больше моментов, свободы на поле.

Понятно, что есть фактор команды-гранда, есть фактор домашнего стадиона и мастерство футболистов. Мы этого не можем отрицать, что исход поединка решил гол Де Брюйне. Мы могли пропустить в любой момент, но все же очень рано пропустили во втором тайме - на 48-й минуте. Необходимо было перестраиваться, рисковать, иногда это у нас получалось. У них вышли свежие футболисты, удачно использовали прессинг, а у нас появились свободные зоны, которые полностью закрыть уже не получалось. Считаю, что было два спорных момента с назначенными пенальти: им - не дали, нам - дали. Это фактор гранда для судей. Мы к этому уже привыкли. "Реал", "Бавария" - все в пользу гранда, тем более, они играли дома. Если бы поставил пенальти в нашу пользу, то все могло быть иначе. Тем не менее, мы провели сегодня хороший матч. Уходя с поля, каждый из нас может сказать, что играл достойно и сделали все, чтобы уехать домой с высоко поднятой головой.