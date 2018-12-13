Тарас Степаненко: "Шахтер" не смог удержать победный счет, но игроки проделали огромную работу"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после ничьей с "Лионом"​ в 6-м туре Лиги чемпионов признался, что донецкой команде обидно покидать турнир. Донецкий коллектив стал третьим в группе.

– Нельзя сказать, что "Лиону" повезло, ведь у них были моменты, – цитирует пресс-служба УЕФА Степаненко. – Но нам все равно обидно. Мы не смогли удержать победный счет, но провели огромную работу. Может быть, и лучше, что теперь мы сыграем в Лиге Европы, где будут соперники другого уровня. У нас была тяжелая группа, но мы все равно могли пройти дальше. Сегодня мы очень устали, но ушли с поля с поднятой головой. Мы заслужили хорошие слова.