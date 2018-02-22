Тарас Степаненко: "Рома" не сильнее нас "Шахтера" – равный соперник"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после победы над "Ромой"​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что у команд по-прежнему равные шансы на выход в следующую стадию. Также он рассказал, на чем акцентировал внимание тренер в перерыве встречи.

- Все было так, как мы и прогнозировали, - цитирует пресс-служба УЕФА Степаненко. - Немного стушевались в начале. Создавали моменты, но пропустили мяч, и это нас обескуражило. Хорошо, что выровняли игру и забили. Могли бы и еще забить.

В перерыве тренеры акцентировали, что это лишь первый матч, поэтому нельзя терять голову и пропускать второй гол. Шансы остаются 50 на 50. Матч в Риме будет очень тяжелым. "Рома" не сильнее нас – равный соперник, которого можно проходить, но нужно приложить максимум усилий.