Тарас Степаненко: "Пенальти в ворота "Шахтера" не было, я сыграл в мяч"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после матча 1-го тура группового турнира против "Наполи" (2:1) отметил, что с первых минут почувствовал - игра дается. Также он подчеркнул, что арбитр встречи ошибся, назначив пенальти в ворота "горняков".

- Все матчи Лиги чемпионов сложные, особенно с командами, у которой такие футболисты, - приводит "Террикон" слова Степаненко. - Думаю, этот поединок сравним с теми, что были против "ПСЖ" и "Реала". Но теперь мы были опытнее, собранее и умнее.

С первых минут я почувствовал, что игра дается. "Наполи" играл так, как мы ожидали, они не так сильно нас прессинговали. Были свободные зоны, где можно развернуться. После забитого гола почувствовали уверенность и до пенальти держали все под контролем.

Когда судья поставил пенальти, я понял, что сыграл эмоционально. Но мне кажется, что пенальти не было, я сыграл в мяч. Чисто в мяч, если смотреть повтор.

В концовке мы подсели, но Пятов сыграл здорово. Выстояли, выиграли, с хорошим настроением двигаемся дальше. Тренерский штаб не даст расслабиться, потому что задача номер один - чемпионат Украины. Мистер на этом настаивает.