Тарас Степаненко: "Манчестер Сити" заслужил победу над "Шахтером"

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко после поражения от "Манчестер Сити" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что донецкая команда допустила много ошибок.

- Допустили много ошибок. Слишком часто теряли мяч, - цитирует пресс-служба УЕФА Степаненко. - "Сити" со своим подбором игроков воспользовался этим. Эта команда всегда переводит мяч вперед, пользуется свободными зонами и создает моменты. Считаю, что сегодня они заслужили победу.

Мы ждали, что матч будет проходить в таком ключе, но предоставили им слишком много свободного пространства из-за собственных ошибок. Многое решил опыт. Нам не хватало нескольких очень важных игроков. "Сити" сыграл очень сильно, так что исход матча справедлив.

Второй гол - это частично моя вина. Когда применяешь зонную оборону, нужно иди на мяч, но в моем случае надо было остаться в своей зоне, чтобы помешать Ляпорту нанести точный удар головой. Этот гол частично на моей совести.