Тарас Степаненко: "Хотел бы выиграть с "Шахтером" еврокубок"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что украинский может показать, что в этой стране тоже есть футбол. По его словам, уровень местного чемпионата снизился.



- Сегодня для меня это возможность показать, что "Шахтер" находится на хорошем счету в европейской футбольной семье, что на Украине тоже есть футбол, несмотря на то, что уровень чемпионата, конечно, снизился, - цитирует пресс-служба УЕФА Степаненко. - Мы стараемся держать марку футбольного клуба "Шахтер" и марку Украины как страны. Поэтому, каждый раз выходя на поле, мы выкладываемся на 100 процентов.



Одновременно это возможность для каждого футболиста показать себя и попробовать попасть в топовый европейский чемпионат. Сейчас, к сожалению, скауты европейских клубов не слишком внимательно следят за украинским чемпионатом. Только если ты играешь в Лиге чемпионов, в еврокубках, за сборную… Потому, если у кого-то есть желание и амбиции играть в топ-клубах, топ-чемпионатах, надо показать себя в Лиге чемпионов.



Я бы очень хотел выиграть еврокубок. В Украине я выиграл все турниры, потому хотелось бы победить в еврокубковом турнире – то есть в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Это моя мечта. Плюс, мне исполнится 29 лет, и я, конечно, хотел бы сыграть на еще одном чемпионате Европы. Я над этим ежедневно работаю и надеюсь, что-то из этого исполнится.