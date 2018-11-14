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Сын Пьянича празднует гол в стиле Роналду

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Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич опубликовал видео, на котором его сын демонстрирует празднование нападающего Криштиану Роналду. Мальчик показывает пресс.

– Хорошее начало недели для всех! – написал Пьянич в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon inizio di settimana a tutti 😘😂🤪 siiiiu #finoallafine⚪️⚫️

Публикация от Miralem Pjanić (@miralem_pjanic) 12 Ноя 2018 в 4:15 PST

 

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал собственный пресс при праздновании гола в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

В текущем сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" в 15 матчах, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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