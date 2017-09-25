Сыграет ли Промес против "Ливерпуля"? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что у нападающего Педро Роши больше шансов сыграть, чем у Квинси Промеса. Он также добавил, что команде нужно забыть прошлый сезон и продолжать усердно работать.

– Промес? Точно еще не знаю, сегодня пообщаемся с врачами. У Роши шансов сыграть больше, – сказал Каррера. – Не стоит говорить только о Промесе. Нам будет не хватать и других травмированных – Джано, Зе Луиша и других.

Почему не выигрываем в матчах, в которых ведем в счете? Возможно, дело в ментальности. Нам нужно полностью забыть прошлый сезон. Мы знаем наши плюсы и наши минусы. Нужно продолжать усердно работать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет завтра, 26 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.