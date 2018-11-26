Сыграет ли ЦСКА против "Виктории" в пять защитников? Ответ Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" как армейцы будут играть без отбывающего дисквалификацию Хердура Магнуссона. Исландский защитник получил красную карточку в матче с "Ромой" (1:2).

– Дисквалификация Магнуссона выбор вариантов схемы? Будет ли команда играть в четыре защитника, или в пять?

– В нашем случае неправильно говорить о пяти защитниках. У нас эта схема плавающая, —сказал Гончаренко. – Один из защитников ориентирован на атаку, это Мариу Фернандес, один – на оборону. При любой схеме надо правильно атаковать. (Андрей Михайлов)

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).